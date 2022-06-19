Во 2 сезоне сериала «Бердгерл» продолжаются опасные и порой нелепые приключения отважной команды девушек-супергероинь. Джуди Кен Себбен становится наследницей крупнейшей в мире мегакорпорации Sebben & Sebben, однако скучная офисная жизнь, пусть и на посту «самого главного босса», не устраивает эту даму. Она заказывает для себя супергеройский костюм женщины-птицы Бердгерл и собирает команду таких же скучающих девчонок… и не только девчонок. Героини хотят нести миру добро и справедливость, однако раз за разом вляпываются в неожиданные проблемы, которые они зачастую сами же и создают.