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Бердгерл 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бердгерл
Киноафиша Сериалы Бердгерл Сезоны Сезон 2

Birdgirl 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бердгерл»

Во 2 сезоне сериала «Бердгерл» продолжаются опасные и порой нелепые приключения отважной команды девушек-супергероинь. Джуди Кен Себбен становится наследницей крупнейшей в мире мегакорпорации Sebben & Sebben, однако скучная офисная жизнь, пусть и на посту «самого главного босса», не устраивает эту даму. Она заказывает для себя супергеройский костюм женщины-птицы Бердгерл и собирает команду таких же скучающих девчонок… и не только девчонок. Героини хотят нести миру добро и справедливость, однако раз за разом вляпываются в неожиданные проблемы, которые они зачастую сами же и создают.

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Список серий сериала Бердгерл График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Омоложение The Rejuvication
Сезон 2 Серия 1
19 июня 2022
Дурачок The Wanky
Сезон 2 Серия 2
19 июня 2022
Фил на собственном товаре Fil on Your Own Supply
Сезон 2 Серия 3
26 июня 2022
Стреляй из фупа Shoot From the Foop
Сезон 2 Серия 4
3 июля 2022
Вместе с К With a K
Сезон 2 Серия 5
10 июля 2022
С.И.М. The S.I.M.
Сезон 2 Серия 6
17 июля 2022
График выхода всех сериалов
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