Бескрайнее небо 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бескрайнее небо
Киноафиша Сериалы Бескрайнее небо Сезоны Сезон 1

The Big Sky 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бескрайнее небо»

В 1 сезоне сериала «Большое небо» частный детектив по имени Кэсси объединяется с бывшим сотрудником правоохранительных органов Дженни, чтобы расследовать похищение двух сестер в штате Монтана. Известно, что девочек увез водитель грузового автомобиля. Личность мужчины до сих пор остается под вопросом. Впрочем, герои быстро понимают, что имею дело с серийным убийцей, который уже долгие годы похищает детей в регионе. Теперь им необходимо выследить преступника, чтобы остановить длинную череду смертей невиновных.

Рейтинг сериала

0.0
0 голосов
6.8 IMDb
Список серий сериала Бескрайнее небо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Pilot
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2020
Nowhere to Run
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2020
The Big Rick
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2020
Unfinished Business
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2020
A Good Day To Die
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 2020
The Wolves Are Always Out for Blood
Сезон 1 Серия 6
26 января 2021
I Fall to Pieces
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2021
The End Is Near
Сезон 1 Серия 8
9 февраля 2021
Let It Be Him
Сезон 1 Серия 9
16 февраля 2021
Catastrophic Thinking
Сезон 1 Серия 10
13 апреля 2021
All Kinds of Snakes
Сезон 1 Серия 11
13 апреля 2021
No Better Than Dogs
Сезон 1 Серия 12
20 апреля 2021
White Lion
Сезон 1 Серия 13
27 апреля 2021
Nice Animals
Сезон 1 Серия 14
4 мая 2021
Bitter Roots
Сезон 1 Серия 15
11 мая 2021
Chances Are
Сезон 1 Серия 16
18 мая 2021
