В 1 сезоне сериала «Большое небо» частный детектив по имени Кэсси объединяется с бывшим сотрудником правоохранительных органов Дженни, чтобы расследовать похищение двух сестер в штате Монтана. Известно, что девочек увез водитель грузового автомобиля. Личность мужчины до сих пор остается под вопросом. Впрочем, герои быстро понимают, что имею дело с серийным убийцей, который уже долгие годы похищает детей в регионе. Теперь им необходимо выследить преступника, чтобы остановить длинную череду смертей невиновных.