В 1 сезоне 15 серии сериала «Бескрайнее небо» Скарлетт неожиданно получает звонок от пропавшей сестры, все происходящее вводит Рональда в состояние паники. Кэсси, Дженни и остальные пытаются разобраться с беспорядком, творящимся на ранчо.
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