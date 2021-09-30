Меню
Бескрайнее небо 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Бескрайнее небо
The Big Sky 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бескрайнее небо»

Во 2 сезоне сериала «Бескрайнее небо» создатели шоу продолжают следить за жизнями частного детектива и амбициозного полицейского, которые объединяются для того, чтобы расследовать очередное дело. Главные герои вынужденно забывают о собственных разногласиях, ведь главное для них — это работа, которая, как правило, непосредственно связана со спасением жизней невинных людей. В новых эпизодах Кэсси и Дженни вновь оказываются связаны с серийным убийцей, орудующим на территории Монтаны. Но смогут ли они найти его до того, как станет слишком поздно?

0.0
6.8 IMDb
Проснись, Проснись Wakey, Wakey
Сезон 2 Серия 1
30 сентября 2021
Черника Huckleberry
Сезон 2 Серия 2
7 октября 2021
Вы должны играть вместе You Have to Play Along
Сезон 2 Серия 3
14 октября 2021
Имею на это право Gettin' Right to It
Сезон 2 Серия 4
21 октября 2021
Материнское воспитание Mother Nurture
Сезон 2 Серия 5
11 ноября 2021
Шарм в форме сердца Heart-shaped Charm
Сезон 2 Серия 6
18 ноября 2021
Маленькие коробки Little Boxes
Сезон 2 Серия 7
9 декабря 2021
Это не конец The End Has No End
Сезон 2 Серия 8
16 декабря 2021
Проблемы с доверием Trust Issues
Сезон 2 Серия 9
24 февраля 2022
Счастливые мысли Happy Thoughts
Сезон 2 Серия 10
3 марта 2022
Не причиняй вреда Do No Harm
Сезон 2 Серия 11
10 марта 2022
Хороший мальчик A Good Boy
Сезон 2 Серия 12
17 марта 2022
Новости судоходства The Shipping News
Сезон 2 Серия 13
24 марта 2022
Поплавок мертвеца Dead Man's Float
Сезон 2 Серия 14
31 марта 2022
Этому нет прощения This Will Not Be Forgiven
Сезон 2 Серия 15
7 апреля 2022
Ключи от королевства Keys to the Kingdom
Сезон 2 Серия 16
5 мая 2022
Семейные ценности Family Matters
Сезон 2 Серия 17
12 мая 2022
Поймать несколько рыб Catch a Few Fish
Сезон 2 Серия 18
19 мая 2022
