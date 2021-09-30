Во 2 сезоне сериала «Бескрайнее небо» создатели шоу продолжают следить за жизнями частного детектива и амбициозного полицейского, которые объединяются для того, чтобы расследовать очередное дело. Главные герои вынужденно забывают о собственных разногласиях, ведь главное для них — это работа, которая, как правило, непосредственно связана со спасением жизней невинных людей. В новых эпизодах Кэсси и Дженни вновь оказываются связаны с серийным убийцей, орудующим на территории Монтаны. Но смогут ли они найти его до того, как станет слишком поздно?