В 3 сезоне сериала «Бескрайнее небо» история о частных детективах Кэсси Дьюэлл и Коди Хойт продолжается. Они объединяются с бывшим полицейским Дженни Хойт, чтобы отыскать двух сестер, которых похитил водитель грузовика на отдаленном шоссе в Монтане. Вскоре герои узнают, что это не единственные девушки, исчезнувшие бесследно в этом районе. Им приходится спешить, чтобы остановить убийцу, прежде чем еще одну женщину похитят. Напомним, в финале предыдущего сезона встревоженная Дженни ищет Трэвиса. Скарлетт делает неожиданный телефонный звонок, который может изменить сразу несколько жизней. Напряжение на ранчо Бхуллара возрастает.