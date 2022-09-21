Меню
Бескрайнее небо 2020 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Бескрайнее небо
Премьера сезона 21 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Бескрайнее небо»

В 3 сезоне сериала «Бескрайнее небо» история о частных детективах Кэсси Дьюэлл и Коди Хойт продолжается. Они объединяются с бывшим полицейским Дженни Хойт, чтобы отыскать двух сестер, которых похитил водитель грузовика на отдаленном шоссе в Монтане. Вскоре герои узнают, что это не единственные девушки, исчезнувшие бесследно в этом районе. Им приходится спешить, чтобы остановить убийцу, прежде чем еще одну женщину похитят. Напомним, в финале предыдущего сезона встревоженная Дженни ищет Трэвиса. Скарлетт делает неожиданный телефонный звонок, который может изменить сразу несколько жизней. Напряжение на ранчо Бхуллара возрастает.

Ты любишь яблоко Do You Love An Apple
Сезон 3 Серия 1
21 сентября 2022
Лес прекрасен, темен и глубок The Woods Are Lovely, Dark and Deep
Сезон 3 Серия 2
28 сентября 2022
Краткая история преступности A Brief History of Crime
Сезон 3 Серия 3
5 октября 2022
Уют падали Carrion Comfort
Сезон 3 Серия 4
12 октября 2022
Плоть и кровь Flesh and Blood
Сезон 3 Серия 5
19 октября 2022
Сумка и коробка The Bag and the Box
Сезон 3 Серия 6
26 октября 2022
Прийди за мной Come Get Me
Сезон 3 Серия 7
2 ноября 2022
Утиная охота Duck Hunting
Сезон 3 Серия 8
16 ноября 2022
Где дым, там и огонь Where There's Smoke There's Fire
Сезон 3 Серия 9
30 ноября 2022
Тонкий слой камня A Thin Layer of Rock
Сезон 3 Серия 10
7 декабря 2022
Супер лисы Super Foxes
Сезон 3 Серия 11
4 января 2023
Вы с ума сошли? Are You Mad?
Сезон 3 Серия 12
11 января 2023
Это старое чувство That Old Feeling
Сезон 3 Серия 13
18 января 2023
