Во 2 сезоне 5 серии сериала «Бетти» главные герои готовятся к грядущей вечеринке, приуроченной ко Дню всех святых. Все персонажи погружены в свои переживания. Камилла пытается загладить вину, а Джанай решается на отчаянный шаг...
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