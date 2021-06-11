Во 2 сезоне 4 серии сериала «Бетти» Кирт прочит Шелби помочь ей в одной ответственной миссии. Медвежонок и Камилла резко меняют свое мнение. Индиго находит идеальный вариант заработка. Джанай и Сильвестр неожиданно сближаются друг с другом.
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