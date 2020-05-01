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Постер к сериалу Бетти
Постер к сериалу Бетти
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Бетти
Бетти (2020 - …) Betty 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Бетти» — американское шоу, снятое в жанре молодежной комедии. Действие сериала происходит в начале девяностых годов. Главные действующие лица — группа девочек-подростков, которых объединяет любовь к катанию на скейтбордах. Чувствуя себя совершенно одинокими в мире спорта, где доминируют мужчины, школьницы постепенно сближаются, делят радости и печали, а затем и вовсе становятся лучшими подругами. Название сериала происходит от уничижительного прозвища, которым раньше называли девочек-скейтбордисток.

Бетти - дублированный трейлер
Бетти
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Катерина Тэнненбаум
Катерина Тэнненбаум
Деде Лавлэйс Janay
Нина Моран Kirt
Рейчел Винберг Camille
Кабрина Адамс Honeybear
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бетти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Бетти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Бетти
Кадры из сериала
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