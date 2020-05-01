«Бетти» — американское шоу, снятое в жанре молодежной комедии. Действие сериала происходит в начале девяностых годов. Главные действующие лица — группа девочек-подростков, которых объединяет любовь к катанию на скейтбордах. Чувствуя себя совершенно одинокими в мире спорта, где доминируют мужчины, школьницы постепенно сближаются, делят радости и печали, а затем и вовсе становятся лучшими подругами. Название сериала происходит от уничижительного прозвища, которым раньше называли девочек-скейтбордисток.