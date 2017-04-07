Во 2 сезоне сериала «Берсерк» история отважного воина Гатса продолжится. Кишки и Пак берут Каску в дом Годо и понимают, что тот погиб. Объявляется Гриффит, который жаждет узнать, что он будет испытывать при столкновении с Гатсом. Герой убеждается, что в нем нет никаких чувств – значит, можно следовать дальше за своей мечтой. Гатс хочет лишить его жизни, но ему мешает Зодд. Они вступают в схватку. Зодд рушит дом Годо. Гриффит предлагает Рикерту вступить в его новую команду. Гатс сообщает Рикерту о тех страшных вещах, которые сотворил Гриффит с ним и другими своими товарищами. Однако мстить он не хочет.