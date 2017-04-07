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Берсерк 2016 - 2017, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Берсерк
Киноафиша Сериалы Берсерк Сезоны Сезон 2
Berserk 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Берсерк»

Во 2 сезоне сериала «Берсерк» история отважного воина Гатса продолжится. Кишки и Пак берут Каску в дом Годо и понимают, что тот погиб. Объявляется Гриффит, который жаждет узнать, что он будет испытывать при столкновении с Гатсом. Герой убеждается, что в нем нет никаких чувств – значит, можно следовать дальше за своей мечтой. Гатс хочет лишить его жизни, но ему мешает Зодд. Они вступают в схватку. Зодд рушит дом Годо. Гриффит предлагает Рикерту вступить в его новую команду. Гатс сообщает Рикерту о тех страшных вещах, которые сотворил Гриффит с ним и другими своими товарищами. Однако мстить он не хочет. 

Актеры 2 сезона

Хироаки Иванага
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Тоа Юкинари
Каору Мидзухара
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Аяна Такэтацу
Все актеры 2 сезона

Рейтинг сериала

6.1
Оцените 14 голосов
6.7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Берсерк»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Арендный мир The Rent World
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2017
Зимнее путешествие Winter's Journey
Сезон 2 Серия 2
7 апреля 2017
Знамя летающего меча Banner of the Flying Sword
Сезон 2 Серия 3
14 апреля 2017
Лес демонических зверей Forest of Demonic Beasts
Сезон 2 Серия 4
21 апреля 2017
Царство духов Spirit Realm
Сезон 2 Серия 5
28 апреля 2017
Борьба за выживание против демонического легиона Fight for Survival Against the Demonic Legion
Сезон 2 Серия 6
5 мая 2017
Арканы призыва The Arcana of Invocation
Сезон 2 Серия 7
12 мая 2017
Порча клипот The Corruption of Qliphoth
Сезон 2 Серия 8
19 мая 2017
Броня берсерка The Berserker Armor
Сезон 2 Серия 9
26 мая 2017
Путешествие начинается в огне A Journey Begins in Flames
Сезон 2 Серия 10
9 июня 2017
Провозглашенные знамения Proclaimed Omens
Сезон 2 Серия 11
16 июня 2017
Город людей City of Humans
Сезон 2 Серия 12
23 июня 2017
График выхода всех сериалов
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