Berserk 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Берсерк»
Во 2 сезоне сериала «Берсерк» история отважного воина Гатса продолжится. Кишки и Пак берут Каску в дом Годо и понимают, что тот погиб. Объявляется Гриффит, который жаждет узнать, что он будет испытывать при столкновении с Гатсом. Герой убеждается, что в нем нет никаких чувств – значит, можно следовать дальше за своей мечтой. Гатс хочет лишить его жизни, но ему мешает Зодд. Они вступают в схватку. Зодд рушит дом Годо. Гриффит предлагает Рикерту вступить в его новую команду. Гатс сообщает Рикерту о тех страшных вещах, которые сотворил Гриффит с ним и другими своими товарищами. Однако мстить он не хочет.
Актеры 2 сезона
Хироаки Иванага
Сакурай Такахиро
Тоа Юкинари
Каору Мидзухара
Ёко Хикаса
Аяна Такэтацу
Список серий 2-го сезона сериала «Берсерк»График выхода всех сериалов
Арендный мир The Rent World
Сезон 2 Серия 1
Зимнее путешествие Winter's Journey
Сезон 2 Серия 2
Знамя летающего меча Banner of the Flying Sword
Сезон 2 Серия 3
Лес демонических зверей Forest of Demonic Beasts
Сезон 2 Серия 4
Царство духов Spirit Realm
Сезон 2 Серия 5
Борьба за выживание против демонического легиона Fight for Survival Against the Demonic Legion
Сезон 2 Серия 6
Арканы призыва The Arcana of Invocation
Сезон 2 Серия 7
Порча клипот The Corruption of Qliphoth
Сезон 2 Серия 8
Броня берсерка The Berserker Armor
Сезон 2 Серия 9
Путешествие начинается в огне A Journey Begins in Flames
Сезон 2 Серия 10
Провозглашенные знамения Proclaimed Omens
Сезон 2 Серия 11
Город людей City of Humans
Сезон 2 Серия 12
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