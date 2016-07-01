Меню
Берсерк 2016 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Берсерк
Berserk 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Берсерк»

В 1 сезоне сериала «Берсерк» сильный воин Гатс всегда был одиночкой. Любые споры он решал в поединке, ловко орудуя своим мечом. Однажды он встретился с отрядом Сокола и его основателем Гриффитом. Этот человек стал для Гатса настоящим другом, а остальные члены команды – семьей. Каждый представитель банды имеет свою печальную историю. Вместе они проходят через множество опасных и увлекательных приключений, в числе которых кровавые поединки и королевский бал. Но Гриффит оказывается вовсе не тем, за кого себя выдавал. После того как он совершает предательство, Гатс преследует только одну цель – отомстить.

6.1
Фирменный мечник The Branded Swordsman
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2016
Рыцари Святой Железной Цепи The Holy Iron Chain Knights
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2016
Ночь чудес Night of Miracles
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2016
Откровения Revelations
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2016
Башня осуждения Tower of Conviction
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2016
Ночной пир: сожжение на костре A Nighttime Feast: Burning at the Stake
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2016
Черная ведьма The Black Witch
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2016
Встреча в Логове Зла Reunion in the Den of Evil
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2016
Поток крови мертвых Blood Flow of the Dead
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2016
Ангелы ада Hell's Angels
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2016
Тени идей Shadows of Ideas
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2016
Те, кто цепляются, те, кто борются Those Who Cling, Those Who Struggle
Сезон 1 Серия 12
16 сентября 2016
