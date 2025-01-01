Меню
Берсерк, список сезонов

Berserk 18+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал WOWOW

Рейтинг сериала

5.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Список сезонов сериала «Берсерк»
Берсерк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 1 июля 2016 - 16 сентября 2016
 
Берсерк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 7 апреля 2017 - 23 июня 2017
 
