Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Берсерк
Сезоны
Берсерк, список сезонов
Berserk
18+
Год выпуска
2016
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
WOWOW
Рейтинг сериала
5.8
Оцените
11
голосов
6.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Берсерк»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
1 июля 2016 - 16 сентября 2016
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
7 апреля 2017 - 23 июня 2017
Если после хита HBO «Задание» вас до сих пор не отпустило, включайте эти 3 сериала: криминальные драмы ничуть не хуже
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667