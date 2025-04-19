Меню
Статьи о сериале «Берсерк»

Берсерк Гатс
Надежды на старте и испанский стыд ближе к финалу: топ-5 прекрасных аниме с упущенным потенциалом Если получат ремейки, то обязательно будут обсуждаться миллионами зрителей. 
19 апреля 2025 19:05
Гатс Черный мечник
Сколько серий и сезонов у «Берсерка»: разложили по полочкам историю Черного мечника «Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон, подобно Длани Господней парящей над миром? По крайне мере истинно то, что человек не властен даже над своей волей».
5 апреля 2025 12:19
