Берсерк
Статьи
Статьи о сериале «Берсерк»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Берсерк»
Вся информация о сериале
Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»
Разбираемся в огромной вселенной, работа над которой не утихает.
Написать
14 сентября 2025 10:52
Сколько серий и сезонов у «Берсерка»: разложили по полочкам историю Черного мечника
«Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон, подобно Длани Господней парящей над миром? По крайне мере истинно то, что человек не властен даже над своей волей».
Написать
5 апреля 2025 12:19
Если бы Гатс объявился в Вестеросе: нашли идеальное аниме для фанатов «Игры престолов» и «Берсерка» (а скоро будет и сериал)
Бескомпромиссные герои, жестокий сюжет и много эффектных леди.
Написать
19 марта 2025 07:00
