Постер сериала Берсерк
Киноафиша Сериалы Берсерк Сезоны

Берсерк, список сезонов

Berserk 18+
Год выпуска 1997
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NTV

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 10 голосов
8.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Берсерк»
Берсерк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов 7 октября 1997 - 31 марта 1998
 
