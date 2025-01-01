Меню
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Берсерк, список сезонов
Berserk
18+
Год выпуска
1997
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
NTV
Рейтинг сериала
8.8
10
голосов
8.7
IMDb
Список сезонов сериала «Берсерк»
Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов
7 октября 1997 - 31 марта 1998
