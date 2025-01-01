Adon
Ох, как же долго мы шли. Сначала я накормлю свой желудок сытной едой, а потом точно отдохну.
[Смех Адона слышен, но затем его сталкивают с яростным генералом Боскогном.]
Adon
Ваше превосходительство! Генерал Боскогн, какое удовольствие!
Boscogn
Что случилось с Чёрной крепостью?
Adon
[недоуменно] Ну, наш... враг был так коварен, что даже я оказался недостаточно ловким в подлых махинациях. Сэр!
Boscogn
Так вы просто сдались и отдали крепость?
Adon
Нет, сэр! Я намеренно отступил и дал им временно занять крепость, чтобы дать нам достаточно времени.
[Боскогн становится всё сердитей.]
Boscogn
ДОЛБ#ЮБ!
[Адона это пугает.]
Boscogn
Ваш мозг с размером в горошину даже не способен осознать важность этой крепости?
Adon
Я думал, что делаю всё правильно
Boscogn
Я предупреждаю тебя, это последний раз, когда я тебя поддержу!
Adon
Но, генерал Боскогн, я...
Boscogn
Воин – НИЧТО без чести! А теперь возвращайся и reclaim it!
Adon
Сэр!
[Адон наклоняет голову, пока генерал Боскогн уходит.]
Adon
На этот раз я точно положу им конец с помощью секретных тактик, которые передавались семье Кобольвитц на протяжении 500 лет.