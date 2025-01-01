Меню
Цитаты из сериала Берсерк

Гриффит Я считаю, что истинный друг никогда не полагается на мечты других. Человек, способный стать моим настоящим другом, должен уметь найти свою причину для жизни без моей помощи. И он должен отдать сердце и душу для защиты своей мечты. Он никогда не сомневался бы в борьбе за свою мечту, даже против меня. Для меня истинный друг — это тот, кто во всем стоит на равных со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judeau Не имеет значения, хороший это сон или плохой, никто не любит просыпаться посреди него.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая реплика]
Гатс ГРИФФИТ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Griffith Да... Среди тысяч товарищей... и десятков тысяч врагов... был только один человек... ты был тем единственным... кто заставил меня забыть о моей мечте. Я делаю это предложение.
🧡
👏
🥺
🤔 1
🥱
Jill Он был слишком большим, слишком толстым, слишком тяжёлым и слишком длинным, больше походил на кусок железа
🧡
👏
🥺
🤔
🥱 1
Griffith Он так сильно хотел стать рыцарем. Я хорошо помню этого мальчика. Когда он смотрел на меня, в его глазах читалось удивление, как будто я был героем. Интересно, был ли он счастлив? Он умер, преследуя свою мечту, но... мне кажется, именно моя мечта убила его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Griffith Ставьте на кон свои жизни в этом бою! Наше выживание требует, чтобы мы поставили на кон свои жизни в этом бою! А чтобы выжить, нужно одержать победу!
🧡
👏
🥺
🤔 1
🥱
Adon Ох, как же долго мы шли. Сначала я накормлю свой желудок сытной едой, а потом точно отдохну.
[Смех Адона слышен, но затем его сталкивают с яростным генералом Боскогном.]
Adon Ваше превосходительство! Генерал Боскогн, какое удовольствие!
Boscogn Что случилось с Чёрной крепостью?
Adon [недоуменно] Ну, наш... враг был так коварен, что даже я оказался недостаточно ловким в подлых махинациях. Сэр!
Boscogn Так вы просто сдались и отдали крепость?
Adon Нет, сэр! Я намеренно отступил и дал им временно занять крепость, чтобы дать нам достаточно времени.
[Боскогн становится всё сердитей.]
Boscogn ДОЛБ#ЮБ!
[Адона это пугает.]
Boscogn Ваш мозг с размером в горошину даже не способен осознать важность этой крепости?
Adon Я думал, что делаю всё правильно
Boscogn Я предупреждаю тебя, это последний раз, когда я тебя поддержу!
Adon Но, генерал Боскогн, я...
Boscogn Воин – НИЧТО без чести! А теперь возвращайся и reclaim it!
Adon Сэр!
[Адон наклоняет голову, пока генерал Боскогн уходит.]
Adon На этот раз я точно положу им конец с помощью секретных тактик, которые передавались семье Кобольвитц на протяжении 500 лет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guts Какой он человек?
Judeau Гриффит? Не знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Guts Каждый меч должен быть в ножнах. Вернись в те ножны, которые держит твой хозяин. Вернись к Гриффиту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Каска Ты... ты сделал Гриффита слабым !
🧡
👏 1
🥺
🤔
🥱
