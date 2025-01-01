Adon Ох, как же долго мы шли. Сначала я накормлю свой желудок сытной едой, а потом точно отдохну.

[Смех Адона слышен, но затем его сталкивают с яростным генералом Боскогном.]

Adon Ваше превосходительство! Генерал Боскогн, какое удовольствие!

Boscogn Что случилось с Чёрной крепостью?

Adon [недоуменно] Ну, наш... враг был так коварен, что даже я оказался недостаточно ловким в подлых махинациях. Сэр!

Boscogn Так вы просто сдались и отдали крепость?

Adon Нет, сэр! Я намеренно отступил и дал им временно занять крепость, чтобы дать нам достаточно времени.

[Боскогн становится всё сердитей.]

Boscogn ДОЛБ#ЮБ!

[Адона это пугает.]

Boscogn Ваш мозг с размером в горошину даже не способен осознать важность этой крепости?

Adon Я думал, что делаю всё правильно

Boscogn Я предупреждаю тебя, это последний раз, когда я тебя поддержу!

Adon Но, генерал Боскогн, я...

Boscogn Воин – НИЧТО без чести! А теперь возвращайся и reclaim it!

Adon Сэр!

[Адон наклоняет голову, пока генерал Боскогн уходит.]