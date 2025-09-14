Меню
Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»

Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»

14 сентября 2025 10:52
Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»

Разбираемся в огромной вселенной, работа над которой не утихает.

Манга «Берсерк» Кэнтаро Миуры — это не просто серия о средневековых рыцарях, демонах и эльфах. За три десятилетия автор построил уникальную вселенную, обожаемую миллионами энтузиастов.

Это история о боли, ненависти, богах и людях, о Гатсе Черном мечнике, который борется с судьбой, а не с монстрами. И здесь важны не только главы, но и контекст — сколько томов, как они выходили и что будет дальше.

Сколько томов манги

На сентябрь 2025 года манга насчитывает 42 полноценных тома, 43 только выходит. Последняя опубликованная глава на момент написания заметки — 382-я, под названием «Усыпальница».

Как менялся «Берсерк»

Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»

История «Берсерка» — сама по себе легенда. Кэнтаро Миура начал публиковать мангу в 1989 году в журнале Young Animal. Почти сразу стало понятно, что это нечто большее, чем тёмное фэнтези: хардкорная психология, визуальная одержимость деталями и жёсткие философские подтексты быстро возвысили ее над другими графическими романами. Но бешеная сложность рисунка и масштабы сюжета привели к постоянным перерывам.

После смерти Миуры в мае 2021 года проект казался мёртвым. Однако спустя год студия Hakusensha объявила, что манга будет продолжена. Сценарий доверили Коудзи Мори — другу Миуры и единственному человеку, знавшему полный финал истории. За рисунок теперь отвечает студия GAGA — команда ассистентов Миуры, которые долгие годы работали с ним бок о бок.

Что по сюжету?

Сам Гатс ногу сломит: сколько томов в манге «Берсерк» — нормально экранизировали только «Золотой век»

После великолепной арки «Золотой век», экранизированной в культовом аниме, Гатс путешествует по миру, ищет ответы и пытается побороть своего заклятого врага Гриффита. Усугубляет ситуацию доспех, лишающий героя человечности и отношения с Каской. Мечник все еще любит напарницу по команде, а потому не может убить ее сына, человеческое воплощение Гриффита, рожденное от его демонической сущности. Не пытайтесь понять, просто поверьте на слово.

Впрочем, фанаты с форумов уверены: впереди кульминация противостояния Гатса и Гриффита. 43 тома, 382 глав и больше 35 лет истории уже позади. «Берсерк» — это манга, которая пережила своего автора, сохранила дух оригинала и продолжает удивлять.

Сколько серий и сезонов у «Берсерка»: разложили по полочкам историю Черного мечника.

Фото: Кадры из аниме сериала «Берсерк», страницы из манги «Берсерк»
Игорь Мустафин
