Киноафиша Сериалы Бэтвумен Сезоны Сезон 2 Серия 9

Бэтвумен 2019 - 2022 9 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Бэтвумен»
Что случилось с Кэйт Кейн?
Сезон 2 / Серия 1 17 января 2021
Криминальное прошлое
Сезон 2 / Серия 2 24 января 2021
Сезон 2 / Серия 3 31 января 2021
Сезон 2 / Серия 4 14 февраля 2021
Сезон 2 / Серия 5 21 февраля 2021
Сезон 2 / Серия 6 28 февраля 2021
Сезон 2 / Серия 7 14 марта 2021
Сезон 2 / Серия 8 21 марта 2021
Сезон 2 / Серия 9 28 марта 2021
Сезон 2 / Серия 10 11 апреля 2021
Сезон 2 / Серия 11 18 апреля 2021
Сезон 2 / Серия 12 2 мая 2021
Сезон 2 / Серия 13 9 мая 2021
Сезон 2 / Серия 14 16 мая 2021
Сезон 2 / Серия 15 6 июня 2021
Сезон 2 / Серия 16 13 июня 2021
Сезон 2 / Серия 17 20 июня 2021
Сезон 2 / Серия 18 27 июня 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Бэтвумен» главная героиня вынуждена вступить в схватку с самым главным врагом Готэма. Новая информация заставляет родственников Кейт принять непростое решение. Алиса пускается в путешествие по волнам искаженной памяти.

