«"28 лет спустя: Храм из костей" – один из величайших фильмов ужасов десятилетия»: критики посмотрели новый хоррор ДаКосты и оставили честные отзывы

Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ

«Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025

Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм

«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами

Смешались в кучу Таргариены, Харконнены и... Сидни Суинни: HBO представил главные хиты 2026-го - у трейлера уже 725 000 просмотров

В России ее забыли, а в США вспоминают с содроганием: эту советскую актрису считали Крестной матерью Голливуда

Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял

По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты

Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном