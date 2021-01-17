Во 2 сезоне 18 серии сериала «Бэтвумен» приближается финал сезона. Главная героиня начинает сомневаться в том, что она действительно сможет защитить свой город. Черная Маска продолжает творить хаос и, кажется, никто не сможет его остановить...
«"28 лет спустя: Храм из костей" – один из величайших фильмов ужасов десятилетия»: критики посмотрели новый хоррор ДаКосты и оставили честные отзывы
Снега не было, кролик бунтовал, Аронова спешила: что на самом деле происходило на съёмках 3 сезона «Праздников» на ТНТ
«Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025
Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм
«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами
Смешались в кучу Таргариены, Харконнены и... Сидни Суинни: HBO представил главные хиты 2026-го - у трейлера уже 725 000 просмотров
В России ее забыли, а в США вспоминают с содроганием: эту советскую актрису считали Крестной матерью Голливуда
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял
По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты
Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном
В кинотеатрах покажут 4 версии фильма «Мстители: Судный день»: Disney замахнулась на необычный рекорд
