Во 2 сезоне 17 серии сериала «Бэтвумен» героиня продолжает свою борьбу с новым и весьма сильным противником, к которому не так давно присоединился мощный союзник в лице Цирцеи. В это же время жизненный путь Алисы неожиданно пересекается с Сафией.
Стартовал сериал от сценариста «Метода Лавровой» — тут и Анастасия из «Гардемаринов», и Анна из «Султана моего сердца»
У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»
Этих жутких монстров в «Фоллауте» ждали все фанаты игр: вот кого встретят Люси и Гуль
Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм
«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами
В кинотеатрах покажут 4 версии фильма «Мстители: Судный день»: Disney замахнулась на необычный рекорд
Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя
В России ее забыли, а в США вспоминают с содроганием: эту советскую актрису считали Крестной матерью Голливуда
По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты
Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном
Смешались в кучу Таргариены, Харконнены и... Сидни Суинни: HBO представил главные хиты 2026-го - у трейлера уже 725 000 просмотров
