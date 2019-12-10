Во 2 сезоне 7 серии сериала «Бар «На грудь»» Алиса ищет себе замену, и по объявлению к ней на собеседование приходит Верона. Владлен собирается сделать свой вклад в генофонд, из-за чего он сталкивается с прелестями медицинской системы России.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail