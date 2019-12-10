Во 2 сезоне 8 серии сериала «Бар «На грудь»» параллельно проходят свадьба Марины с Андреем и похороны Бэллы Самуиловны. Гости двух мероприятий пересекаются в баре, и эта встреча быстро приводит к балагану.
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