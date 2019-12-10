Во 2 сезоне 2 серии сериала «Бар «На грудь»» Олег пытается продвигать свой стартап и находит первого покупателя. Нелли предлагает Полине нестандартное решение их проблемы, а в итоге обе узнают, что их связывают не только общие убеждения.
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