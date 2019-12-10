Во 2 сезоне 1 серии сериала «Бар «На грудь»» Игорь приезжает в Москву с намерением сделать Марине предложение. Узнав, что там она больше не живет, от Красной площади он едет до Рубинштейна, пока Андрей делает предложение другого рода маме Марины.