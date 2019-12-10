Во 2 сезоне 1 серии сериала «Бар «На грудь»» Игорь приезжает в Москву с намерением сделать Марине предложение. Узнав, что там она больше не живет, от Красной площади он едет до Рубинштейна, пока Андрей делает предложение другого рода маме Марины.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Авторизация по e-mail