Во 2 сезоне 5 серии сериала «Бар «На грудь»» Тамара вынуждена столкнуться с последствиями случайного употребления кислоты Василием: тот становится родновером под руководством странного наставника Страдомысла с гуслями.
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