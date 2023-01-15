В 4 сезоне сериала «Непутевая учеба» продолжается история Альфи Уикерса, молодого преподавателя, которого можно назвать самым ужасным во всей системе образования Великобритании. В свои 23 года он является ребенком, причем зачастую гораздо более инфантильным и наивным, чем его подопечные. Несмотря на свою некомпетентность, Альфи продолжает работать в школе. Он на хорошем счету у Фрейзера, директора, который для всех старается быть «лучшим другом». В учебном заведении также работает мисс Гулливер. Она преподает биологию и очень нравится Альфи. В новом сезоне герои вновь попадут во множество курьезных ситуаций.