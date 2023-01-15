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Непутевая учеба 2012, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Непутевая учеба
Киноафиша Сериалы Непутевая учеба Сезоны Сезон 4
Bad Education 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Непутевая учеба»

В 4 сезоне сериала «Непутевая учеба» продолжается история Альфи Уикерса, молодого преподавателя, которого можно назвать самым ужасным во всей системе образования Великобритании. В свои 23 года он является ребенком, причем зачастую гораздо более инфантильным и наивным, чем его подопечные. Несмотря на свою некомпетентность, Альфи продолжает работать в школе. Он на хорошем счету у Фрейзера, директора, который для всех старается быть «лучшим другом». В учебном заведении также работает мисс Гулливер. Она преподает биологию и очень нравится Альфи. В новом сезоне герои вновь попадут во множество курьезных ситуаций.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb

Список серий сериала Непутевая учеба

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Соперники Rivals
Сезон 4 Серия 1
15 января 2023
Детектив Whodunnit
Сезон 4 Серия 2
15 января 2023
Тюрьма Prison
Сезон 4 Серия 3
15 января 2023
Первопроходец Trailblazer
Сезон 4 Серия 4
15 января 2023
Сияние Glow Up
Сезон 4 Серия 5
15 января 2023
Школьная пьеса School Play
Сезон 4 Серия 6
15 января 2023
График выхода всех сериалов
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