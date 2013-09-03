Меню
Непутевая учеба 2012, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Непутевая учеба
Bad Education 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Непутевая учеба»

Во 2 сезоне сериала «Непутевая учеба» в школе начинается новый семестр. Альфи появляется в стенах учебного заведения с ужасной стрижкой — благодаря своему отцу — и узнает, что скоро в школе планируются соревнования по синхронным прыжкам в воду. Соблазн заключить пари с мисс Пиквелл побуждает Альфи совершить опрометчивый поступок. В день мероприятия Альфи и самому толстому ученику класса Джо каким-то образом удается одержать победу над мисс Пиквелл. Однако аллергия Альфи на хлор лишает его зрения. Приняв душ, он оказывается обнаженным перед всей школой, в том числе перед своей возлюбленной мисс Гулливер.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
Гала-концерт по плаванию Swimming Gala
Сезон 2 Серия 1
3 сентября 2013
Американец The American
Сезон 2 Серия 2
10 сентября 2013
Похороны Funeral
Сезон 2 Серия 3
17 сентября 2013
День святого Валентина Valentine's Day
Сезон 2 Серия 4
24 сентября 2013
Наркотики Drugs
Сезон 2 Серия 5
1 октября 2013
Сбор средств Fundraiser
Сезон 2 Серия 6
8 октября 2013
