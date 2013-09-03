Во 2 сезоне сериала «Непутевая учеба» в школе начинается новый семестр. Альфи появляется в стенах учебного заведения с ужасной стрижкой — благодаря своему отцу — и узнает, что скоро в школе планируются соревнования по синхронным прыжкам в воду. Соблазн заключить пари с мисс Пиквелл побуждает Альфи совершить опрометчивый поступок. В день мероприятия Альфи и самому толстому ученику класса Джо каким-то образом удается одержать победу над мисс Пиквелл. Однако аллергия Альфи на хлор лишает его зрения. Приняв душ, он оказывается обнаженным перед всей школой, в том числе перед своей возлюбленной мисс Гулливер.