О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Непутевая учеба
Сезоны
Непутевая учеба, список сезонов
Bad Education
16+
Год выпуска
2012
Страна
Великобритания/США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
BBC Three
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Непутевая учеба»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
14 августа 2012 - 18 сентября 2012
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
3 сентября 2013 - 8 октября 2013
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
16 сентября 2014 - 21 октября 2014
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
15 января 2023
Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов
14 января 2024
