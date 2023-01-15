Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Непутевая учеба
Киноафиша Сериалы Непутевая учеба Сезоны

Непутевая учеба, список сезонов

Bad Education 16+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания/США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Three

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Непутевая учеба»
Непутевая учеба - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 14 августа 2012 - 18 сентября 2012
 
Непутевая учеба - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 3 сентября 2013 - 8 октября 2013
 
Непутевая учеба - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов 16 сентября 2014 - 21 октября 2014
 
Непутевая учеба - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов 15 января 2023
 
Непутевая учеба - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
6 эпизодов 14 января 2024
 
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше