Неуклюжая 2011 - 2016, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Неуклюжая
Awkward. 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 31 августа 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Неуклюжая»

В 5 сезоне сериала «Неуклюжая» Дженна понимает, что влюблена в Мэтти, но боится признаться ему в этом. Тамара разорвала отношения с Адамом после того, как Дженна сообщила всем правду о помолвке. Дженна собирается в Виккофф, в то время как Мэтти хочет поступить в Беркли, где ему сулят стипендию как молодому футболисту. Сэди и Тамара планируют уехать в Нью-Йорк. Мэтти все-таки расскажет Дженне о своих чувствах на выпускном вечере. Они воссоединятся. В этот же день он сообщит ей, что его футбольные тренировки начнутся на следующий день после выпуска. Дженна грустит из-за того, что они будут жить в разных концах США.  

Рейтинг сериала

7.0
7.5 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Неуклюжая»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Любители розыгрышей Prank Amateurs
Сезон 5 Серия 1
31 августа 2015
Сторона короткого замыкания Short Circuit Party
Сезон 5 Серия 2
7 сентября 2015
Дженна в Стране чудес Jenna in Wonderland
Сезон 5 Серия 3
14 сентября 2015
Теперь ты видишь меня, теперь я не Now You See Me, Now I Don't
Сезон 5 Серия 4
21 сентября 2015
Ужин по случаю помолвки The Dis-Engagement Dinner
Сезон 5 Серия 5
28 сентября 2015
Не думай, что все кончено Don't Dream It's Over
Сезон 5 Серия 6
5 октября 2015
Большое открытие The Big Reveal
Сезон 5 Серия 7
12 октября 2015
Неприличное предложение An Indecent Promposal
Сезон 5 Серия 8
19 октября 2015
Скажи "Нет" платью Say No to the Dress
Сезон 5 Серия 9
26 октября 2015
Реальность не кусается Reality Does Not Bite
Сезон 5 Серия 10
2 ноября 2015
Выпускники The Graduates
Сезон 5 Серия 11
9 ноября 2015
Держаться и отпускать Holding on and Letting Go
Сезон 5 Серия 12
9 ноября 2015
Я из тех девушек, которые обрели свой голос в колледже I'm the Kind of Girl Who Found Her Voice in College
Сезон 5 Серия 13
15 марта 2016
Что случилось в этом чертовом году? WTF Happened Last Year?
Сезон 5 Серия 14
22 марта 2016
Дружеская связь The Friend Connection
Сезон 5 Серия 15
29 марта 2016
Лучшие друзья навсегда Best Friends for Never
Сезон 5 Серия 16
5 апреля 2016
Фейерверк Fireworks
Сезон 5 Серия 17
12 апреля 2016
Копать глубоко Digging Deep
Сезон 5 Серия 18
19 апреля 2016
Девушки стали вирусными Girls Gone Viral
Сезон 5 Серия 19
26 апреля 2016
Злоключения в уходе за детьми Misadventures in Babysitting
Сезон 5 Серия 20
3 мая 2016
Живущий во грехе Living in Sin
Сезон 5 Серия 21
10 мая 2016
Снова дома, снова дома Home Again, Home Again
Сезон 5 Серия 22
17 мая 2016
Второй шанс Second Chances
Сезон 5 Серия 23
24 мая 2016
Счастливые отдыхающие. Счастливого пути Happy Campers. Happier Trails
Сезон 5 Серия 24
24 мая 2016
