В 5 сезоне сериала «Неуклюжая» Дженна понимает, что влюблена в Мэтти, но боится признаться ему в этом. Тамара разорвала отношения с Адамом после того, как Дженна сообщила всем правду о помолвке. Дженна собирается в Виккофф, в то время как Мэтти хочет поступить в Беркли, где ему сулят стипендию как молодому футболисту. Сэди и Тамара планируют уехать в Нью-Йорк. Мэтти все-таки расскажет Дженне о своих чувствах на выпускном вечере. Они воссоединятся. В этот же день он сообщит ей, что его футбольные тренировки начнутся на следующий день после выпуска. Дженна грустит из-за того, что они будут жить в разных концах США.