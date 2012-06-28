Во 2 сезоне сериала «Неуклюжая» Джейк проникается симпатией к Дженне, и у них начнется роман. Из-за этого между Дженной и Мэтти появляется напряжение. Они пытаются сохранить втайне их связь. Между тем Дженна просит маму сообщить отцу, что она сама написала «заботливое» послание. Кевин бросает Лейси, поскольку не способен понять, почему она так чудовищно обошлась со своей дочерью. У Сэди начинается роман с Рики Шварцем, что очень разочаровывает Тамару. «Тетя Элли» Дженны появляется в городе. Она готовится к свадьбе. Дженна переживет, что появление молодого человека Лейси окончательно рассорит ее родителей.