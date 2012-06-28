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Неуклюжая 2011 - 2016 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Неуклюжая
Киноафиша Сериалы Неуклюжая Сезоны Сезон 2
Awkward. 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Неуклюжая»

Во 2 сезоне сериала «Неуклюжая» Джейк проникается симпатией к Дженне, и у них начнется роман. Из-за этого между Дженной и Мэтти появляется напряжение. Они пытаются сохранить втайне их связь. Между тем Дженна просит маму сообщить отцу, что она сама написала «заботливое» послание. Кевин бросает Лейси, поскольку не способен понять, почему она так чудовищно обошлась со своей дочерью. У Сэди начинается роман с Рики Шварцем, что очень разочаровывает Тамару. «Тетя Элли» Дженны появляется в городе. Она готовится к свадьбе. Дженна переживет, что появление молодого человека Лейси окончательно рассорит ее родителей.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Неуклюжая»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Резолюции Resolutions
Сезон 2 Серия 1
28 июня 2012
Секс, ложь и святилище Sex, Lies and the Sanctuary
Сезон 2 Серия 2
5 июля 2012
Трое - уже толпа Three's a Crowd
Сезон 2 Серия 3
12 июля 2012
Бог, ты здесь? Это я, Дженна Are You There God? It's Me, Jenna
Сезон 2 Серия 4
19 июля 2012
Моя любовь - черное сердце My Love is a Black Heart
Сезон 2 Серия 5
26 июля 2012
Что важнее: секс или любовь? What Comes First: Sex or Love?
Сезон 2 Серия 6
2 августа 2012
Еще один поверженный Another One Bites the Dust
Сезон 2 Серия 7
9 августа 2012
Раз за разом Time After Time
Сезон 2 Серия 8
16 августа 2012
Разлучница Гамильтон Homewrecker Hamilton
Сезон 2 Серия 9
23 августа 2012
Выбери меня, люби Меня Pick Me, Choose Me, Love Me
Сезон 2 Серия 10
30 августа 2012
Однажды в блоге Once Upon a Blog
Сезон 2 Серия 11
13 сентября 2012
Другой Ботинок The Other Shoe
Сезон 2 Серия 12
20 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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