Неуклюжая 2011 - 2016 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Неуклюжая
Awkward. 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Неуклюжая»

В 4 сезоне сериала «Неуклюжая» Дженна поступила в старшую школу. Она хочет изменить ситуацию, которая сложилась у нее со сверстниками в прошлом году. Девочка работает над своей успеваемостью, усердно готовится к поступлению в колледж и налаживает отношения с Мэтти. В школе появляется новая ученица по имени Ева. Мин разрывает отношения с Фредом Ву и уезжает в Вермонт, а Тамара и Джейк начинают вести сексуальную жизнь. Во время каникул Джейк изменил внешность и активно занялся музыкой. Их роман с Тамарой продлился недолго. Мэтти находит работу. Их отношения с Дженной восстанавливаются и вскоре выходят за рамки дружеских.

Рейтинг сериала

7.0
7.5 IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Неуклюжая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ни одна женщина не является островом No Woman is an Island
Сезон 4 Серия 1
15 апреля 2014
Послушайте это Listen to This
Сезон 4 Серия 2
22 апреля 2014
Прикосновение ангела Touched by an Angel
Сезон 4 Серия 3
29 апреля 2014
Шлюхи-второкурсницы Sophomore Sluts
Сезон 4 Серия 4
6 мая 2014
Заночевать Overnight
Сезон 4 Серия 5
13 мая 2014
Кульминационные моменты Crowning Moments
Сезон 4 Серия 6
20 мая 2014
В нерабочее время After Hours
Сезон 4 Серия 7
27 мая 2014
Побег из тюрьмы Prison Breaks
Сезон 4 Серия 8
3 июня 2014
Мое личное заявление My Personal Statement
Сезон 4 Серия 9
10 июня 2014
Работа на снегу ч.1 Snow Job (1)
Сезон 4 Серия 10
17 июня 2014
Работа на снегу ч.2 Snow Job (2)
Сезон 4 Серия 11
17 июня 2014
Финалы Finals
Сезон 4 Серия 12
23 сентября 2014
Старая языковая вечеринка Auld Lang Party
Сезон 4 Серия 13
30 сентября 2014
Добро пожаловать в ад Welcome to Hell
Сезон 4 Серия 14
7 октября 2014
Костер тщеславия Bonfire of the Vanities
Сезон 4 Серия 15
14 октября 2014
#драма #drama
Сезон 4 Серия 16
21 октября 2014
Новая cделка по cексу The New Sex Deal
Сезон 4 Серия 17
28 октября 2014
Правила девушки Girl Rules
Сезон 4 Серия 18
4 ноября 2014
Через горб Over the Hump
Сезон 4 Серия 19
11 ноября 2014
Разрыв пружины ч.1 Sprang Break (1)
Сезон 4 Серия 20
18 ноября 2014
Разрыв пружины ч.2 Sprang Break (2)
Сезон 4 Серия 21
25 ноября 2014
