В 4 сезоне сериала «Неуклюжая» Дженна поступила в старшую школу. Она хочет изменить ситуацию, которая сложилась у нее со сверстниками в прошлом году. Девочка работает над своей успеваемостью, усердно готовится к поступлению в колледж и налаживает отношения с Мэтти. В школе появляется новая ученица по имени Ева. Мин разрывает отношения с Фредом Ву и уезжает в Вермонт, а Тамара и Джейк начинают вести сексуальную жизнь. Во время каникул Джейк изменил внешность и активно занялся музыкой. Их роман с Тамарой продлился недолго. Мэтти находит работу. Их отношения с Дженной восстанавливаются и вскоре выходят за рамки дружеских.