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Неуклюжая 2011 - 2016 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Неуклюжая
Киноафиша Сериалы Неуклюжая Сезоны Сезон 3
Awkward. 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Неуклюжая»

В 3 сезоне сериала «Неуклюжая» вновь начинаются занятия. Дженна злится, когда узнает, что Тамара усовершенствовала свою внешность и снова тесно общается с Джейком и Валери. Но возросшая популярность Тамары создает напряженную атмосферу между ней и Джейком, особенно когда они вступили в противостояние за титул президента школьного сообщества. Мин тоже начала встречаться с молодым человеком, а также стала лидером «азиатской мафии». Вкус власти вскружил ей голову. Дженна стала посещать творческие занятия, на которых познакомилась с Колином, симпатичным эрудированным юношей. Вскоре у них начался роман.

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Неуклюжая»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
П-п-п-перемены Cha-cha-cha-changes
Сезон 3 Серия 1
16 апреля 2013
Ответственно безответственный Responsibly Irresponsible
Сезон 3 Серия 2
16 апреля 2013
Поменьше разговоров A Little Less Conversation
Сезон 3 Серия 3
23 апреля 2013
Давай поговорим о сексе Let's Talk About Sex
Сезон 3 Серия 4
30 апреля 2013
Непристойность Indecent Exposure
Сезон 3 Серия 5
7 мая 2013
Эта девушка снова наносит удар That Girl Strikes Again
Сезон 3 Серия 6
14 мая 2013
Подорванное чувство вины Guilt Trippin'
Сезон 3 Серия 7
21 мая 2013
Натертый до сырости и шатающийся Rubbed Raw and Reeling
Сезон 3 Серия 8
28 мая 2013
Проверка реальности Reality Check
Сезон 3 Серия 9
4 июня 2013
Переопределение дженны Redefining Jenna
Сезон 3 Серия 10
11 июня 2013
Сюрприз! Surprise!
Сезон 3 Серия 11
22 октября 2013
Что случилось после And Then What Happened
Сезон 3 Серия 12
29 октября 2013
Принятие чьей-либо стороны Taking Sides
Сезон 3 Серия 13
5 ноября 2013
Дурное семя The Bad Seed
Сезон 3 Серия 14
12 ноября 2013
Очень особенный эпизод Неуклюжей A Very Special Episode of Awkward
Сезон 3 Серия 15
19 ноября 2013
Меньше, чем герой Less Than Hero
Сезон 3 Серия 16
19 ноября 2013
Провал компании The Campaign Fail
Сезон 3 Серия 17
26 ноября 2013
Старая Дженна Old Jenna
Сезон 3 Серия 18
3 декабря 2013
Кармическое облегчение Karmic Relief
Сезон 3 Серия 19
10 декабря 2013
Кем я хочу быть Who I Want to Be
Сезон 3 Серия 20
17 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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