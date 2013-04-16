В 3 сезоне сериала «Неуклюжая» вновь начинаются занятия. Дженна злится, когда узнает, что Тамара усовершенствовала свою внешность и снова тесно общается с Джейком и Валери. Но возросшая популярность Тамары создает напряженную атмосферу между ней и Джейком, особенно когда они вступили в противостояние за титул президента школьного сообщества. Мин тоже начала встречаться с молодым человеком, а также стала лидером «азиатской мафии». Вкус власти вскружил ей голову. Дженна стала посещать творческие занятия, на которых познакомилась с Колином, симпатичным эрудированным юношей. Вскоре у них начался роман.