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Киноафиша Сериалы Неуклюжая Сезоны
Неуклюжая (2011 - 2016), список сезонов Awkward. 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал MTV
Список сезонов сериала «Неуклюжая»
Неуклюжая - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 12 эпизодов
 
Неуклюжая - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 12 эпизодов
 
Неуклюжая - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 20 эпизодов
 
Неуклюжая - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 21 эпизод
 
Неуклюжая - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 24 эпизода
 
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