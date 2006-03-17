Во 2 сезоне 19 серии сериала «Аватар: Легенда об Аанге» молодой маг встречает удивительного наставника, который помогает ему с контролем стихии воздуха. Параллельно Сокка находит потерянного отца, а Тоф чуть не становится жертвой похищения...
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