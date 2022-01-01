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Постер к сериалу Аватар: Легенда об Аанге
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Киноафиша Сериалы Аватар: Легенда об Аанге Сезоны
Аватар: Легенда об Аанге (2005 - 2008), список сезонов Avatar: The Last Airbender 6+
Год выпуска 2005
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Nickelodeon
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Список сезонов сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Аватар: Легенда об Аанге - Книга 1: Вода / Book One: Water Книга 1: Вода / Book One: Water
2005, 20 эпизодов
 
Аватар: Легенда об Аанге - Книга 2: Земля / Book Two: Earth Книга 2: Земля / Book Two: Earth
2006, 20 эпизодов
 
Аватар: Легенда об Аанге - Книга 3: Огонь / Book Three: Fire Книга 3: Огонь / Book Three: Fire
2007, 21 эпизод
 
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