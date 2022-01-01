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Аватар: Легенда об Аанге
Сезоны
Аватар: Легенда об Аанге (2005 - 2008), список сезонов
Avatar: The Last Airbender
6+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Nickelodeon
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Список сезонов сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Книга 1: Вода / Book One: Water
2005,
20 эпизодов
Книга 2: Земля / Book Two: Earth
2006,
20 эпизодов
Книга 3: Огонь / Book Three: Fire
2007,
21 эпизод
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