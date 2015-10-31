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Киноафиша Сериалы Эш против зловещих мертвецов Сезоны Сезон 1 Серия 2

Эш против зловещих мертвецов 2015 - 2018 2 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Эш против зловещих мертвецов»
Эль Хефе
Сезон 1 / Серия 1 31 октября 2015
Наживка
Сезон 1 / Серия 2 7 ноября 2015
Книги за гранью
Сезон 1 / Серия 3 14 ноября 2015
Брухо
Сезон 1 / Серия 4 21 ноября 2015
Носитель
Сезон 1 / Серия 5 28 ноября 2015
Убийца убийц
Сезон 1 / Серия 6 5 декабря 2015
Сейчас рванет
Сезон 1 / Серия 7 12 декабря 2015
Одинаковы с лица
Сезон 1 / Серия 8 19 декабря 2015
Связаны плотью
Сезон 1 / Серия 9 26 декабря 2015
Тёмная
Сезон 1 / Серия 10 2 января 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» необходимо помочь Келли разобраться в ее семейных проблемах. Между тем Пабло в первый раз в жизни ощущает вкус крови. Полиция разыскивает Эша, а Аманда тем временем берется за дело.

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