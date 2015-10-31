В 1 сезоне 2 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» необходимо помочь Келли разобраться в ее семейных проблемах. Между тем Пабло в первый раз в жизни ощущает вкус крови. Полиция разыскивает Эша, а Аманда тем временем берется за дело.