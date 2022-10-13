Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Эш против зловещих мертвецов Новости

Новости о сериале «Эш против зловещих мертвецов»

Новости о сериале «Эш против зловещих мертвецов» Вся информация о сериале
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет В 90-е Зена стала образцом для подражания и кумиром всех смелых и решительных девочек в мире.
Написать
13 октября 2022 17:00
Брюс Кэмпбелл объяснил, почему он не намерен возвращаться к роли Эша из франшизы «Зловещие мертвецы»
Брюс Кэмпбелл объяснил, почему он не намерен возвращаться к роли Эша из франшизы «Зловещие мертвецы» Он с трудом вынес съемки в сериале «Эш против Зловещих мертвецов».
Написать
29 ноября 2021 14:42
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше