Эш против зловещих мертвецов
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о сериале
Помните «Зену - королеву воинов»? Вот как выглядят актеры из культового сериала спустя 27 лет
В 90-е Зена стала образцом для подражания и кумиром всех смелых и решительных девочек в мире.
Написать
13 октября 2022 17:00
Брюс Кэмпбелл объяснил, почему он не намерен возвращаться к роли Эша из франшизы «Зловещие мертвецы»
Он с трудом вынес съемки в сериале «Эш против Зловещих мертвецов».
Написать
29 ноября 2021 14:42
