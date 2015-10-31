Эш против зловещих мертвецов 2015 - 2018 8 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Эш против зловещих мертвецов»
Эль Хефе
Сезон 1 / Серия 131 октября 2015
Наживка
Сезон 1 / Серия 27 ноября 2015
Книги за гранью
Сезон 1 / Серия 314 ноября 2015
Брухо
Сезон 1 / Серия 421 ноября 2015
Носитель
Сезон 1 / Серия 528 ноября 2015
Убийца убийц
Сезон 1 / Серия 65 декабря 2015
Сейчас рванет
Сезон 1 / Серия 712 декабря 2015
Одинаковы с лица
Сезон 1 / Серия 819 декабря 2015
Связаны плотью
Сезон 1 / Серия 926 декабря 2015
Тёмная
Сезон 1 / Серия 102 января 2016
О чем cерия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» главному герою предстоит вернуться туда, где когда-то все началось. Только встретившись лицом к лицу со своими демонами, он сумеет вернуть этих существ обратно и исправить все, что натворил.
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