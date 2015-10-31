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Киноафиша Сериалы Эш против зловещих мертвецов Сезоны Сезон 1 Серия 8

Эш против зловещих мертвецов 2015 - 2018 8 серия 1 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Эш против зловещих мертвецов»
Эль Хефе
Сезон 1 / Серия 1 31 октября 2015
Наживка
Сезон 1 / Серия 2 7 ноября 2015
Книги за гранью
Сезон 1 / Серия 3 14 ноября 2015
Брухо
Сезон 1 / Серия 4 21 ноября 2015
Носитель
Сезон 1 / Серия 5 28 ноября 2015
Убийца убийц
Сезон 1 / Серия 6 5 декабря 2015
Сейчас рванет
Сезон 1 / Серия 7 12 декабря 2015
Одинаковы с лица
Сезон 1 / Серия 8 19 декабря 2015
Связаны плотью
Сезон 1 / Серия 9 26 декабря 2015
Тёмная
Сезон 1 / Серия 10 2 января 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» главному герою предстоит вернуться туда, где когда-то все началось. Только встретившись лицом к лицу со своими демонами, он сумеет вернуть этих существ обратно и исправить все, что натворил.

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