В 1 сезоне 8 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» главному герою предстоит вернуться туда, где когда-то все началось. Только встретившись лицом к лицу со своими демонами, он сумеет вернуть этих существ обратно и исправить все, что натворил.