В 1 сезоне 9 серии сериала «Эш против Зловещих мертвецов» начинается сражение двойников. Тем временем ошеломленные Келли и Пабло не понимают, кому именно они могут доверять. И, конечно же, в самый неподходящий момент в хижине появляются гости.