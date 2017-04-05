В 8 сезоне 7 серии сериала «Арчер» все, кто оказался в особняке Трекслера, пытаются сбежать от обезумевшего Барри. Трекслер сообщает Арчеру, что в смерти его напарника Вудхауза виновна Мать. Та в свою очередь собирается избавиться от Шарлотты.
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