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Арчер 2009 3 серия 8 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Арчер»
Никакого доброго дела
Сезон 8 / Серия 1 5 апреля 2017
Береника
Сезон 8 / Серия 2 12 апреля 2017
Джейн Доу
Сезон 8 / Серия 3 19 апреля 2017
Женские пальчики
Сезон 8 / Серия 4 26 апреля 2017
Sleepers Wake
Сезон 8 / Серия 5 3 мая 2017
Восковая тарабарщина
Сезон 8 / Серия 6 10 мая 2017
Грамерси, Алебарда!
Сезон 8 / Серия 7 17 мая 2017
Разрешение
Сезон 8 / Серия 8 24 мая 2017
О чем серия

В 8 сезоне 3 серии сериала «Арчер» Шарлотта и Стерлинг оказываются в тюрьме. Музыканты клуба Матери попадают туда же, поэтому Лане приходится выступать со стендапом. Фиггис намеревается передать Трекслеру Шарлотту, чтобы откупиться от него.

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