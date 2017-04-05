В 8 сезоне 6 серии сериала «Арчер» Лана отправляется к Трекслеру, чтобы поймать Фиггиса и Пуви, а Стерлинг едет туда за деньгами. Однако в особняке обнаруживаются лужи крови, так как до Трекслера уже добрался Барри.
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