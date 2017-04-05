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Арчер 2009 6 серия 8 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Арчер»
Никакого доброго дела
Сезон 8 / Серия 1 5 апреля 2017
Береника
Сезон 8 / Серия 2 12 апреля 2017
Джейн Доу
Сезон 8 / Серия 3 19 апреля 2017
Женские пальчики
Сезон 8 / Серия 4 26 апреля 2017
Sleepers Wake
Сезон 8 / Серия 5 3 мая 2017
Восковая тарабарщина
Сезон 8 / Серия 6 10 мая 2017
Грамерси, Алебарда!
Сезон 8 / Серия 7 17 мая 2017
Разрешение
Сезон 8 / Серия 8 24 мая 2017
О чем серия

В 8 сезоне 6 серии сериала «Арчер» Лана отправляется к Трекслеру, чтобы поймать Фиггиса и Пуви, а Стерлинг едет туда за деньгами. Однако в особняке обнаруживаются лужи крови, так как до Трекслера уже добрался Барри.

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