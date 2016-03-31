В 7 сезоне 9 серии сериала «Арчер» в агентство приходит бывший муж Вероники Дин, уверенный, что кто-то пытается саботировать его фильм. Все должны притвориться членами съемочной команды и найти виновного в инцидентах на площадке.
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