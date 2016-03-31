В 7 сезоне 6 серии сериала «Арчер» особняк, где проходил благотворительный вечер, оказывается в полицейском оцеплении. Тем временем Арчеру, Лане и Пэм удается попасть в ряды клоунов, и по отдельности они пытаются вызволить остальных заложников.
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