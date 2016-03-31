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Киноафиша Сериалы Арчер Сезоны Сезон 7 Серия 3

Арчер 2009 3 серия 7 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Арчер»
Агентство Фиггис
Сезон 7 / Серия 1 31 марта 2016
Передача полномочий
Сезон 7 / Серия 2 7 апреля 2016
Смертельная подготовка
Сезон 7 / Серия 3 14 апреля 2016
Ребенок, оставшийся без матери
Сезон 7 / Серия 4 21 апреля 2016
Бел Панто: Часть 1
Сезон 7 / Серия 5 28 апреля 2016
Бел Панто: Часть 2
Сезон 7 / Серия 6 5 мая 2016
Двойная непристойность
Сезон 7 / Серия 7 12 мая 2016
Жидкий обед
Сезон 7 / Серия 8 19 мая 2016
Смертоносный бархат: Часть 1
Сезон 7 / Серия 9 26 мая 2016
Смертоносный бархат: Часть 2
Сезон 7 / Серия 10 2 июня 2016
О чем серия

В 7 сезоне 3 серии сериала «Арчер» Лана намерена отправить Эй Джей в престижную частную школу в Лос-Анджелесе. Здесь они встречают бывшего одноклассника Арчера, задиравшего его в школе. Он просит Стерлинга убить его.

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