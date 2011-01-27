Во 2 сезоне 8 серии сериала «Арчер» Стерлинг узнает о том, что у него рак груди. Это пробуждает в нем человечность, и он решает загладить перед всеми свою вину. Он также решает хорошо повеселиться на случай, если лечение не принесет успехов.
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