Во 2 сезоне 9 серии сериала «Арчер» Стерлинг узнает, что его лекарства против рака – ненастоящие. Начав курс химиотерапии и невзирая на ухудшившееся из-за нее самочувствие, он собирается вскрыть мошенничество с лекарствами.
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