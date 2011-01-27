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Арчер 2009 3 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Арчер»
Маленькая Мисс Швейцария
Сезон 2 / Серия 1 27 января 2011
Не стоит хоронить ИНМБ
Сезон 2 / Серия 2 3 февраля 2011
Анализ крови
Сезон 2 / Серия 3 10 февраля 2011
Страсти по газопроводу
Сезон 2 / Серия 4 17 февраля 2011
Эскадрилья Двойной Двойки
Сезон 2 / Серия 5 24 февраля 2011
Трагическая история
Сезон 2 / Серия 6 3 марта 2011
Знаменитость
Сезон 2 / Серия 7 10 марта 2011
Вторая стадия
Сезон 2 / Серия 8 17 марта 2011
Эффект плацебо
Сезон 2 / Серия 9 24 марта 2011
Похищение
Сезон 2 / Серия 10 31 марта 2011
Гран при Монако
Сезон 2 / Серия 11 7 апреля 2011
Белые ночи
Сезон 2 / Серия 12 14 апреля 2011
Двойные неприятности
Сезон 2 / Серия 13 21 апреля 2011
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Арчер» любимая проститутка Стерлинга заявляется к нему с ребенком и твердым убеждением, что он – его отец. Арчер применяет свои шпионские навыки, намереваясь доказать обратное.

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