Во 2 сезоне 3 серии сериала «Американский вандал» Питер и Сэм пришли в спортивный зал, чтобы побеседовать с Тиллманном. Демаркус — подающий надежды молодой спортсмен, который в ладах со всеми школьниками и преподавателями. У него есть привилегии.
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