Во 2 сезоне 2 серии сериала «Американский вандал» Питер и Сэм приходят к Кевину, который сидит дома у своей бабушки. Кевин говорит, что он ни в чем не виноват, но полицейские вели себя с ним ужасно и в результате вытрясли из него признание.
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