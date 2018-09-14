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Киноафиша Сериалы Американский вандал Сезоны Сезон 2 Серия 6

Американский вандал 2017 - 2018 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Американский вандал»
Коричневая пелена
Сезон 2 / Серия 1 14 сентября 2018
Номер 2
Сезон 2 / Серия 2 14 сентября 2018
Оставляя след
Сезон 2 / Серия 3 14 сентября 2018
Насрать в душу
Сезон 2 / Серия 4 14 сентября 2018
Подтереть все следы
Сезон 2 / Серия 5 14 сентября 2018
Всё схвачено, законопачено
Сезон 2 / Серия 6 14 сентября 2018
Понеслось говно по трубам
Сезон 2 / Серия 7 14 сентября 2018
Слив говна
Сезон 2 / Серия 8 14 сентября 2018
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Американский вандал» Питер и Сэм видят Лу, которая вышла из кабинета директора. Они думают, что Лу в сговоре с Демаркусом и оказывает ему содействие во всех этих розыгрышах. Они решают поговорить с Перри Коулманом.

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