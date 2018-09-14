Во 2 сезоне 6 серии сериала «Американский вандал» Питер и Сэм видят Лу, которая вышла из кабинета директора. Они думают, что Лу в сговоре с Демаркусом и оказывает ему содействие во всех этих розыгрышах. Они решают поговорить с Перри Коулманом.
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